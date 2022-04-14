Frens of Elon (FRENS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Frens of Elon (FRENS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Frens of Elon (FRENS) Informasjon Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world. Offisiell nettside: https://frensofelon.com/ Kjøp FRENS nå!

Frens of Elon (FRENS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Frens of Elon (FRENS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K All-time high: $ 0.01529328 $ 0.01529328 $ 0.01529328 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Frens of Elon (FRENS) pris

Frens of Elon (FRENS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Frens of Elon (FRENS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRENS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRENS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRENSs tokenomics, kan du utforske FRENS tokenets livepris!

FRENS prisforutsigelse Vil du vite hvor FRENS kan være på vei? Vår FRENS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FRENS tokenets prisforutsigelse nå!

