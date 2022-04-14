Frencoin (FREN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Frencoin (FREN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Frencoin (FREN) Informasjon Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE. Offisiell nettside: https://amihan.gg/ Teknisk dokument: https://mirror.xyz/0xa627C2acA77a907D572b4869D2316C0543543155 Kjøp FREN nå!

Frencoin (FREN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Frencoin (FREN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 583.85K $ 583.85K $ 583.85K Total forsyning: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Sirkulerende forsyning: $ 32.18M $ 32.18M $ 32.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M All-time high: $ 0.02090933 $ 0.02090933 $ 0.02090933 All-Time Low: $ 0.00869196 $ 0.00869196 $ 0.00869196 Nåværende pris: $ 0.01815083 $ 0.01815083 $ 0.01815083 Lær mer om Frencoin (FREN) pris

Frencoin (FREN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Frencoin (FREN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FREN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FREN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRENs tokenomics, kan du utforske FREN tokenets livepris!

