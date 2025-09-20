Dagens Frencoin livepris er 0.01943225 USD. Spor prisoppdateringer for FREN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FREN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Frencoin livepris er 0.01943225 USD. Spor prisoppdateringer for FREN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FREN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Frencoin Pris (FREN)

1 FREN til USD livepris:

$0.01943225
$0.01943225
-2.20%1D
Frencoin (FREN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:56:16 (UTC+8)

Frencoin (FREN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01938383
$ 0.01938383$ 0.01938383
24 timer lav
$ 0.01999879
$ 0.01999879$ 0.01999879
24 timer høy

$ 0.01938383
$ 0.01938383$ 0.01938383

$ 0.01999879
$ 0.01999879$ 0.01999879

$ 0.02090933
$ 0.02090933$ 0.02090933

$ 0.00869196
$ 0.00869196$ 0.00869196

+0.14%

-2.24%

-6.93%

-6.93%

Frencoin (FREN) sanntidsprisen er $0.01943225. I løpet av de siste 24 timene har FREN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01938383 og et toppnivå på $ 0.01999879, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FREN er $ 0.02090933, mens den rekordlave prisen er $ 0.00869196.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FREN endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -2.24% over 24 timer og -6.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frencoin (FREN) Markedsinformasjon

$ 625.27K
$ 625.27K$ 625.27K

--
----

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

32.18M
32.18M 32.18M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

Nåværende markedsverdi på Frencoin er $ 625.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FREN er 32.18M, med en total tilgang på 88888888.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.73M.

Frencoin (FREN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Frencoin til USD ble $ -0.00044618786045944.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Frencoin til USD ble $ +0.0018984375.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Frencoin til USD ble $ +0.0088837776.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Frencoin til USD ble $ +0.008726585604991387.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00044618786045944-2.24%
30 dager$ +0.0018984375+9.77%
60 dager$ +0.0088837776+45.72%
90 dager$ +0.008726585604991387+81.51%

Hva er Frencoin (FREN)

Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Frencoin (FREN) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Frencoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Frencoin (FREN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Frencoin (FREN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Frencoin.

Sjekk Frencoinprisprognosen nå!

FREN til lokale valutaer

Frencoin (FREN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Frencoin (FREN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FREN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Frencoin (FREN)

Hvor mye er Frencoin (FREN) verdt i dag?
Live FREN prisen i USD er 0.01943225 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FREN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FREN til USD er $ 0.01943225. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Frencoin?
Markedsverdien for FREN er $ 625.27K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FREN?
Den sirkulerende forsyningen av FREN er 32.18M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFREN ?
FREN oppnådde en ATH-pris på 0.02090933 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FREN?
FREN så en ATL-pris på 0.00869196 USD.
Hva er handelsvolumet til FREN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FREN er -- USD.
Vil FREN gå høyere i år?
FREN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FREN prisprognosen for en mer grundig analyse.
