Frencoin (FREN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01938383 $ 0.01938383 $ 0.01938383 24 timer lav $ 0.01999879 $ 0.01999879 $ 0.01999879 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01938383$ 0.01938383 $ 0.01938383 24 timer høy $ 0.01999879$ 0.01999879 $ 0.01999879 All Time High $ 0.02090933$ 0.02090933 $ 0.02090933 Laveste pris $ 0.00869196$ 0.00869196 $ 0.00869196 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -2.24% Prisendring (7D) -6.93% Prisendring (7D) -6.93%

Frencoin (FREN) sanntidsprisen er $0.01943225. I løpet av de siste 24 timene har FREN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01938383 og et toppnivå på $ 0.01999879, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FREN er $ 0.02090933, mens den rekordlave prisen er $ 0.00869196.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FREN endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -2.24% over 24 timer og -6.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frencoin (FREN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 625.27K$ 625.27K $ 625.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Opplagsforsyning 32.18M 32.18M 32.18M Total forsyning 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Nåværende markedsverdi på Frencoin er $ 625.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FREN er 32.18M, med en total tilgang på 88888888.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.73M.