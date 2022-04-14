Fren Pet (FP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fren Pet (FP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fren Pet (FP) Informasjon FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade. Offisiell nettside: https://frenpet.xyz/ Kjøp FP nå!

Fren Pet (FP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fren Pet (FP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.69M $ 4.69M $ 4.69M Total forsyning: $ 7.32M $ 7.32M $ 7.32M Sirkulerende forsyning: $ 7.32M $ 7.32M $ 7.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.69M $ 4.69M $ 4.69M All-time high: $ 16.52 $ 16.52 $ 16.52 All-Time Low: $ 0.153207 $ 0.153207 $ 0.153207 Nåværende pris: $ 0.640723 $ 0.640723 $ 0.640723 Lær mer om Fren Pet (FP) pris

Fren Pet (FP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fren Pet (FP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FPs tokenomics, kan du utforske FP tokenets livepris!

FP prisforutsigelse Vil du vite hvor FP kan være på vei? Vår FP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FP tokenets prisforutsigelse nå!

