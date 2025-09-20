Dagens Fren Pet livepris er 0.656394 USD. Spor prisoppdateringer for FP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fren Pet livepris er 0.656394 USD. Spor prisoppdateringer for FP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FP

FP Prisinformasjon

FP Offisiell nettside

FP tokenomics

FP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Fren Pet Logo

Fren Pet Pris (FP)

Ikke oppført

1 FP til USD livepris:

$0.656213
$0.656213$0.656213
-5.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Fren Pet (FP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:15:02 (UTC+8)

Fren Pet (FP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.653552
$ 0.653552$ 0.653552
24 timer lav
$ 0.69494
$ 0.69494$ 0.69494
24 timer høy

$ 0.653552
$ 0.653552$ 0.653552

$ 0.69494
$ 0.69494$ 0.69494

$ 16.52
$ 16.52$ 16.52

$ 0.153207
$ 0.153207$ 0.153207

-0.19%

-5.03%

+7.78%

+7.78%

Fren Pet (FP) sanntidsprisen er $0.656394. I løpet av de siste 24 timene har FP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.653552 og et toppnivå på $ 0.69494, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FP er $ 16.52, mens den rekordlave prisen er $ 0.153207.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FP endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -5.03% over 24 timer og +7.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fren Pet (FP) Markedsinformasjon

$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M

--
----

$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M

7.32M
7.32M 7.32M

7,315,887.55079623
7,315,887.55079623 7,315,887.55079623

Nåværende markedsverdi på Fren Pet er $ 4.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FP er 7.32M, med en total tilgang på 7315887.55079623. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.80M.

Fren Pet (FP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Fren Pet til USD ble $ -0.0347738508219703.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Fren Pet til USD ble $ -0.1675505416.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Fren Pet til USD ble $ +0.1493565471.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Fren Pet til USD ble $ +0.2854178463466344.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0347738508219703-5.03%
30 dager$ -0.1675505416-25.52%
60 dager$ +0.1493565471+22.75%
90 dager$ +0.2854178463466344+76.94%

Hva er Fren Pet (FP)

FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Fren Pet (FP) Ressurs

Offisiell nettside

Fren Pet Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fren Pet (FP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fren Pet (FP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fren Pet.

Sjekk Fren Petprisprognosen nå!

FP til lokale valutaer

Fren Pet (FP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fren Pet (FP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Fren Pet (FP)

Hvor mye er Fren Pet (FP) verdt i dag?
Live FP prisen i USD er 0.656394 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FP til USD er $ 0.656394. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fren Pet?
Markedsverdien for FP er $ 4.80M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FP?
Den sirkulerende forsyningen av FP er 7.32M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFP ?
FP oppnådde en ATH-pris på 16.52 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FP?
FP så en ATL-pris på 0.153207 USD.
Hva er handelsvolumet til FP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FP er -- USD.
Vil FP gå høyere i år?
FP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:15:02 (UTC+8)

Fren Pet (FP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.