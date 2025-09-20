Fren Pet (FP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.653552 24 timer lav $ 0.69494 24 timer høy All Time High $ 16.52 Laveste pris $ 0.153207 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -5.03% Prisendring (7D) +7.78%

Fren Pet (FP) sanntidsprisen er $0.656394. I løpet av de siste 24 timene har FP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.653552 og et toppnivå på $ 0.69494, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FP er $ 16.52, mens den rekordlave prisen er $ 0.153207.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FP endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -5.03% over 24 timer og +7.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fren Pet (FP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.80M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.80M Opplagsforsyning 7.32M Total forsyning 7,315,887.55079623

Nåværende markedsverdi på Fren Pet er $ 4.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FP er 7.32M, med en total tilgang på 7315887.55079623. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.80M.