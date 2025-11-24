FreeInnovGovHopeThrstX pris i dag

Sanntids FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) pris i dag er $ 0.00000491, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FIGHTX til USD konverteringssats er $ 0.00000491 per FIGHTX.

FreeInnovGovHopeThrstX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,912.66, med en sirkulerende forsyning på 999.91M FIGHTX. I løpet av de siste 24 timene FIGHTX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00011511, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000474.

Kortsiktig har FIGHTX beveget seg -- i løpet av den siste timen og +0.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K Opplagsforsyning 999.91M 999.91M 999.91M Total forsyning 999,914,913.72 999,914,913.72 999,914,913.72

