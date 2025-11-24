FREEDA pris i dag

Sanntids FREEDA (FREEDA) pris i dag er $ 0.00000436, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FREEDA til USD konverteringssats er $ 0.00000436 per FREEDA.

FREEDA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,363.48, med en sirkulerende forsyning på 1.00B FREEDA. I løpet av de siste 24 timene FREEDA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00004477, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000422.

Kortsiktig har FREEDA beveget seg -- i løpet av den siste timen og -9.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

FREEDA (FREEDA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.36K$ 4.36K $ 4.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.36K$ 4.36K $ 4.36K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

