Free Republic of Verdis pris i dag

Sanntids Free Republic of Verdis (VERDIS) pris i dag er $ 0.00005471, med en 18.68% endring de siste 24 timene. Nåværende VERDIS til USD konverteringssats er $ 0.00005471 per VERDIS.

Free Republic of Verdis rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 54,625, med en sirkulerende forsyning på 998.37M VERDIS. I løpet av de siste 24 timene VERDIS har den blitt handlet mellom $ 0.00005045(laveste) og $ 0.00006728 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00038098, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000722.

Kortsiktig har VERDIS beveget seg +0.13% i løpet av den siste timen og -24.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.63K$ 54.63K $ 54.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.63K$ 54.63K $ 54.63K Opplagsforsyning 998.37M 998.37M 998.37M Total forsyning 998,371,975.1227065 998,371,975.1227065 998,371,975.1227065

