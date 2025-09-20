Freakoff (FREAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00200655$ 0.00200655 $ 0.00200655 Laveste pris $ 0.0000079$ 0.0000079 $ 0.0000079 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Freakoff (FREAK) sanntidsprisen er $0.00001961. I løpet av de siste 24 timene har FREAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FREAK er $ 0.00200655, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000079.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FREAK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Freakoff (FREAK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.61K$ 19.61K $ 19.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.61K$ 19.61K $ 19.61K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Freakoff er $ 19.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FREAK er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.61K.