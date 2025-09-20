FRAUDE (INSS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +15.60% Prisendring (7D) +15.60%

FRAUDE (INSS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har INSS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INSS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INSS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +15.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FRAUDE (INSS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Opplagsforsyning 999.50M 999.50M 999.50M Total forsyning 999,503,095.808155 999,503,095.808155 999,503,095.808155

Nåværende markedsverdi på FRAUDE er $ 5.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INSS er 999.50M, med en total tilgang på 999503095.808155. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.01K.