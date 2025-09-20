Frankfrankfrank ($FRANK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00372414$ 0.00372414 $ 0.00372414 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) -3.08% Prisendring (7D) -20.15% Prisendring (7D) -20.15%

Frankfrankfrank ($FRANK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $FRANK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $FRANK er $ 0.00372414, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $FRANK endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -3.08% over 24 timer og -20.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frankfrankfrank ($FRANK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 161.53K$ 161.53K $ 161.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 161.53K$ 161.53K $ 161.53K Opplagsforsyning 999.79M 999.79M 999.79M Total forsyning 999,790,177.70704 999,790,177.70704 999,790,177.70704

Nåværende markedsverdi på Frankfrankfrank er $ 161.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $FRANK er 999.79M, med en total tilgang på 999790177.70704. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 161.53K.