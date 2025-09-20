FrankenFrog (FFROG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00261126$ 0.00261126 $ 0.00261126 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.56% Prisendring (7D) +13.80% Prisendring (7D) +13.80%

FrankenFrog (FFROG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FFROG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FFROG er $ 0.00261126, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FFROG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.56% over 24 timer og +13.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FrankenFrog (FFROG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Opplagsforsyning 980.23M 980.23M 980.23M Total forsyning 980,225,122.653156 980,225,122.653156 980,225,122.653156

Nåværende markedsverdi på FrankenFrog er $ 6.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FFROG er 980.23M, med en total tilgang på 980225122.653156. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.40K.