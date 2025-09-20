Dagens FrankenFrog livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FFROG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FFROG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FrankenFrog livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FFROG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FFROG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FrankenFrog Pris (FFROG)

1 FFROG til USD livepris:

--
----
-1.50%1D
USD
FrankenFrog (FFROG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:05:39 (UTC+8)

FrankenFrog (FFROG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00261126
$ 0.00261126$ 0.00261126

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.56%

+13.80%

+13.80%

FrankenFrog (FFROG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FFROG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FFROG er $ 0.00261126, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FFROG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.56% over 24 timer og +13.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FrankenFrog (FFROG) Markedsinformasjon

$ 6.40K
$ 6.40K$ 6.40K

--
----

$ 6.40K
$ 6.40K$ 6.40K

980.23M
980.23M 980.23M

980,225,122.653156
980,225,122.653156 980,225,122.653156

Nåværende markedsverdi på FrankenFrog er $ 6.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FFROG er 980.23M, med en total tilgang på 980225122.653156. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.40K.

FrankenFrog (FFROG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på FrankenFrog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på FrankenFrog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på FrankenFrog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på FrankenFrog til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.56%
30 dager$ 0+35.00%
60 dager$ 0+34.57%
90 dager$ 0--

Hva er FrankenFrog (FFROG)

FrankenFrog is a Tamagotchi-style meme token on the Solana blockchain, designed to grow and evolve with community engagement. Created by the ingenious mad scientist Dr. Croakstein, FrankenFrog starts as an enchanted egg and hatches into various stages of development as milestones are reached. The journey begins at 0 followers, with the egg stage glowing with potential. As the community grows to 1,000 followers, the egg hatches and the $FFROG token is released. Each subsequent milestone (1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, and 100,000 followers) sees FrankenFrog evolve from a young frog, then to a scientist frog, and finally into a wise sage frog. Each stage brings new features, utilities, and exciting partnerships. Join the FrankenFrog adventure, be part of a dynamic and growing community, and help bring this magical, ribbiting journey to life!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

FrankenFrog (FFROG) Ressurs

FrankenFrog Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FrankenFrog (FFROG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FrankenFrog (FFROG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FrankenFrog.

Sjekk FrankenFrogprisprognosen nå!

FFROG til lokale valutaer

FrankenFrog (FFROG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FrankenFrog (FFROG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FFROG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FrankenFrog (FFROG)

Hvor mye er FrankenFrog (FFROG) verdt i dag?
Live FFROG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FFROG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FFROG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FrankenFrog?
Markedsverdien for FFROG er $ 6.40K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FFROG?
Den sirkulerende forsyningen av FFROG er 980.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFFROG ?
FFROG oppnådde en ATH-pris på 0.00261126 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FFROG?
FFROG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FFROG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FFROG er -- USD.
Vil FFROG gå høyere i år?
FFROG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FFROG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:05:39 (UTC+8)

