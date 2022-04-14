Frank (FRANK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Frank (FRANK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Frank (FRANK) Informasjon We are a strong team of 8 individuals that have experience in marketing and running a meme token. Litecoin main handle tweeted "https://twitter.com/litecoin/status/1858299078934671539" and said "Thinking About Frank" So we deployed on pump(dot)fun and launched. And straight away community initiated to gather, we then started with our marketing strategy and proceeded to get promoted by multiple TG Kols and X Kols. Frank is a meme and has no utility we want to keep it like that, and spread the good vibes and keep it funny and engaging. Offisiell nettside: https://frankonsolana.com Kjøp FRANK nå!

Frank (FRANK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Frank (FRANK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.09K $ 6.09K $ 6.09K Total forsyning: $ 997.78M $ 997.78M $ 997.78M Sirkulerende forsyning: $ 997.78M $ 997.78M $ 997.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.09K $ 6.09K $ 6.09K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Frank (FRANK) pris

Frank (FRANK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Frank (FRANK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRANK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRANK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRANKs tokenomics, kan du utforske FRANK tokenets livepris!

