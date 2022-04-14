FRANCE REV FINANCE (FRF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FRANCE REV FINANCE (FRF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FRANCE REV FINANCE (FRF) Informasjon We work in the field of clean energy, we created our own project in BINANACE SMART CHAIN. The aim of the project is to form campaigns to support clean energy. Create your own token in the virtual currency space. Token tells us that in order to have cleaner air, we need to change our lives. One of the changes is the use of virtual currencies, which makes us have a healthier environment. Instead of cutting down trees and printing money, we can Use virtual currencies. Our token says that we must prevent harmful energies in order to cleanse the earth, otherwise the earth's environment will be disturbed in this way in a few years. The international community must think faster about a change in this field. Offisiell nettside: https://frftoken.space/ Kjøp FRF nå!

FRANCE REV FINANCE (FRF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FRANCE REV FINANCE (FRF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 208.44K $ 208.44K $ 208.44K Total forsyning: $ 7.23T $ 7.23T $ 7.23T Sirkulerende forsyning: $ 6.53T $ 6.53T $ 6.53T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 230.81K $ 230.81K $ 230.81K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FRANCE REV FINANCE (FRF) pris

FRANCE REV FINANCE (FRF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FRANCE REV FINANCE (FRF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRFs tokenomics, kan du utforske FRF tokenets livepris!

FRF prisforutsigelse Vil du vite hvor FRF kan være på vei? Vår FRF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FRF tokenets prisforutsigelse nå!

