France Coin (FRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00840597$ 0.00840597 $ 0.00840597 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.35% Prisendring (1D) -4.37% Prisendring (7D) +19.95% Prisendring (7D) +19.95%

France Coin (FRA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRA er $ 0.00840597, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRA endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, -4.37% over 24 timer og +19.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

France Coin (FRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 251.89K$ 251.89K $ 251.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 251.89K$ 251.89K $ 251.89K Opplagsforsyning 746.47M 746.47M 746.47M Total forsyning 746,471,385.003188 746,471,385.003188 746,471,385.003188

Nåværende markedsverdi på France Coin er $ 251.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRA er 746.47M, med en total tilgang på 746471385.003188. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 251.89K.