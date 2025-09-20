FRAKT (FRKT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.7$ 2.7 $ 2.7 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -2.15% Prisendring (7D) -3.60% Prisendring (7D) -3.60%

FRAKT (FRKT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FRKT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRKT er $ 2.7, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRKT endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -2.15% over 24 timer og -3.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FRAKT (FRKT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.21K$ 7.21K $ 7.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 47.31K$ 47.31K $ 47.31K Opplagsforsyning 7.62M 7.62M 7.62M Total forsyning 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FRAKT er $ 7.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRKT er 7.62M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.31K.