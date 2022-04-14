FRAGMA (FRAGMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FRAGMA (FRAGMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FRAGMA (FRAGMA) Informasjon Fragma is a decentralized, privacy-first file-sharing platform that leverages privacy tech to anonymize file transfers and distributed storage to ensure security and redundancy. ‍When a file is uploaded to the Resonator network, it is first encrypted and then split into smaller fragments for security and redundancy. Each fragment is individually encrypted, ensuring no single storage node can access the entire file. Offisiell nettside: https://www.frgm.io/ Teknisk dokument: https://www.frgm.io/library/whitepaper Kjøp FRAGMA nå!

FRAGMA (FRAGMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FRAGMA (FRAGMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.30K $ 27.30K $ 27.30K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.30K $ 27.30K $ 27.30K All-time high: $ 0.01094455 $ 0.01094455 $ 0.01094455 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00027301 $ 0.00027301 $ 0.00027301 Lær mer om FRAGMA (FRAGMA) pris

FRAGMA (FRAGMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FRAGMA (FRAGMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRAGMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRAGMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRAGMAs tokenomics, kan du utforske FRAGMA tokenets livepris!

FRAGMA prisforutsigelse Vil du vite hvor FRAGMA kan være på vei? Vår FRAGMA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FRAGMA tokenets prisforutsigelse nå!

