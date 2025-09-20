Dagens FRAGMA livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FRAGMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FRAGMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FRAGMA livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FRAGMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FRAGMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FRAGMA Pris (FRAGMA)

Ikke oppført

1 FRAGMA til USD livepris:

$0.00030101
$0.00030101$0.00030101
0.00%1D
USD
FRAGMA (FRAGMA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:56:03 (UTC+8)

FRAGMA (FRAGMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01094455
$ 0.01094455$ 0.01094455

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.96%

-2.96%

FRAGMA (FRAGMA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FRAGMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRAGMA er $ 0.01094455, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRAGMA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FRAGMA (FRAGMA) Markedsinformasjon

$ 30.10K
$ 30.10K$ 30.10K

--
----

$ 30.10K
$ 30.10K$ 30.10K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FRAGMA er $ 30.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRAGMA er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.10K.

FRAGMA (FRAGMA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på FRAGMA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på FRAGMA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på FRAGMA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på FRAGMA til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-1.00%
60 dager$ 0-76.41%
90 dager$ 0--

Hva er FRAGMA (FRAGMA)

Fragma is a decentralized, privacy-first file-sharing platform that leverages privacy tech to anonymize file transfers and distributed storage to ensure security and redundancy. ‍When a file is uploaded to the Resonator network, it is first encrypted and then split into smaller fragments for security and redundancy. Each fragment is individually encrypted, ensuring no single storage node can access the entire file.

FRAGMA (FRAGMA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

FRAGMA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FRAGMA (FRAGMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FRAGMA (FRAGMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FRAGMA.

Sjekk FRAGMAprisprognosen nå!

FRAGMA til lokale valutaer

FRAGMA (FRAGMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FRAGMA (FRAGMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FRAGMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FRAGMA (FRAGMA)

Hvor mye er FRAGMA (FRAGMA) verdt i dag?
Live FRAGMA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FRAGMA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FRAGMA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FRAGMA?
Markedsverdien for FRAGMA er $ 30.10K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FRAGMA?
Den sirkulerende forsyningen av FRAGMA er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFRAGMA ?
FRAGMA oppnådde en ATH-pris på 0.01094455 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FRAGMA?
FRAGMA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FRAGMA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FRAGMA er -- USD.
Vil FRAGMA gå høyere i år?
FRAGMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FRAGMA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.