FRAGMA (FRAGMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01094455$ 0.01094455 $ 0.01094455 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.96% Prisendring (7D) -2.96%

FRAGMA (FRAGMA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FRAGMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRAGMA er $ 0.01094455, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRAGMA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FRAGMA (FRAGMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.10K$ 30.10K $ 30.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.10K$ 30.10K $ 30.10K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FRAGMA er $ 30.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRAGMA er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.10K.