Fractal (FCL) Informasjon Founded in 2017 and headquartered in Berlin, Germany, Fractal ID is a decentralized identity provider that enables Web3 projects to scale with decentralized identity solutions that suit their needs. The company's mission is to empower users by crafting open-source, composable identity solutions that seamlessly integrate with Blockchain Ecosystems and dApps, ensuring the ethos of Web3 is embraced by all. Some of Fractal ID’s services include offering its clients Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Business (KYB), and Counter-Terrorism Financing (CTF) checks Offisiell nettside: https://web.fractal.id/ Kjøp FCL nå!

Fractal (FCL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fractal (FCL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 139.91K $ 139.91K $ 139.91K Total forsyning: $ 243.14M $ 243.14M $ 243.14M Sirkulerende forsyning: $ 122.57M $ 122.57M $ 122.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 277.54K $ 277.54K $ 277.54K All-time high: $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 All-Time Low: $ 0.00102806 $ 0.00102806 $ 0.00102806 Nåværende pris: $ 0.00114149 $ 0.00114149 $ 0.00114149 Lær mer om Fractal (FCL) pris

Fractal (FCL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fractal (FCL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FCL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FCL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FCLs tokenomics, kan du utforske FCL tokenets livepris!

