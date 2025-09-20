Fractal (FCL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 Laveste pris $ 0.00102806$ 0.00102806 $ 0.00102806 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Fractal (FCL) sanntidsprisen er $0.00114149. I løpet av de siste 24 timene har FCL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FCL er $ 1.47, mens den rekordlave prisen er $ 0.00102806.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FCL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fractal (FCL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 139.91K$ 139.91K $ 139.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 277.54K$ 277.54K $ 277.54K Opplagsforsyning 122.57M 122.57M 122.57M Total forsyning 243,135,150.9888386 243,135,150.9888386 243,135,150.9888386

Nåværende markedsverdi på Fractal er $ 139.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FCL er 122.57M, med en total tilgang på 243135150.9888386. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 277.54K.