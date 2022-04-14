FPI Bank (FPIBANK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FPI Bank (FPIBANK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FPI Bank (FPIBANK) Informasjon It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON. Offisiell nettside: https://fpibank.com/ Teknisk dokument: https://fpibank.com/#whitepaper Kjøp FPIBANK nå!

FPI Bank (FPIBANK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FPI Bank (FPIBANK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Total forsyning: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M Sirkulerende forsyning: $ 647.95M $ 647.95M $ 647.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M All-time high: $ 0.093765 $ 0.093765 $ 0.093765 All-Time Low: $ 0.00171803 $ 0.00171803 $ 0.00171803 Nåværende pris: $ 0.00316586 $ 0.00316586 $ 0.00316586 Lær mer om FPI Bank (FPIBANK) pris

FPI Bank (FPIBANK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FPI Bank (FPIBANK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FPIBANK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FPIBANK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FPIBANKs tokenomics, kan du utforske FPIBANK tokenets livepris!

FPIBANK prisforutsigelse Vil du vite hvor FPIBANK kan være på vei? Vår FPIBANK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FPIBANK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!