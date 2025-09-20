Dagens FPI Bank livepris er 0.00363872 USD. Spor prisoppdateringer for FPIBANK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FPIBANK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FPI Bank livepris er 0.00363872 USD. Spor prisoppdateringer for FPIBANK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FPIBANK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FPI Bank Logo

FPI Bank Pris (FPIBANK)

Ikke oppført

1 FPIBANK til USD livepris:

$0.00363872
$0.00363872
-4.80%1D
USD
FPI Bank (FPIBANK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:14:55 (UTC+8)

FPI Bank (FPIBANK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.06%

-4.89%

-16.73%

-16.73%

FPI Bank (FPIBANK) sanntidsprisen er $0.00363872. I løpet av de siste 24 timene har FPIBANK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00363267 og et toppnivå på $ 0.00384827, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FPIBANK er $ 0.093765, mens den rekordlave prisen er $ 0.00171803.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FPIBANK endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -4.89% over 24 timer og -16.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FPI Bank (FPIBANK) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på FPI Bank er $ 2.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FPIBANK er 647.95M, med en total tilgang på 964999998.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.52M.

FPI Bank (FPIBANK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på FPI Bank til USD ble $ -0.000187235681597668.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på FPI Bank til USD ble $ -0.0005368098.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på FPI Bank til USD ble $ +0.0006895985.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på FPI Bank til USD ble $ -0.000895452290407757.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000187235681597668-4.89%
30 dager$ -0.0005368098-14.75%
60 dager$ +0.0006895985+18.95%
90 dager$ -0.000895452290407757-19.74%

Hva er FPI Bank (FPIBANK)

It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.

FPI Bank (FPIBANK) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

FPI Bank Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FPI Bank (FPIBANK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FPI Bank (FPIBANK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FPI Bank.

Sjekk FPI Bankprisprognosen nå!

FPIBANK til lokale valutaer

FPI Bank (FPIBANK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FPI Bank (FPIBANK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FPIBANK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FPI Bank (FPIBANK)

Hvor mye er FPI Bank (FPIBANK) verdt i dag?
Live FPIBANK prisen i USD er 0.00363872 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FPIBANK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FPIBANK til USD er $ 0.00363872. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FPI Bank?
Markedsverdien for FPIBANK er $ 2.36M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FPIBANK?
Den sirkulerende forsyningen av FPIBANK er 647.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFPIBANK ?
FPIBANK oppnådde en ATH-pris på 0.093765 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FPIBANK?
FPIBANK så en ATL-pris på 0.00171803 USD.
Hva er handelsvolumet til FPIBANK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FPIBANK er -- USD.
Vil FPIBANK gå høyere i år?
FPIBANK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FPIBANK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:14:55 (UTC+8)

