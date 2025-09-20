FPI Bank (FPIBANK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00363267 24 timer lav $ 0.00384827 24 timer høy All Time High $ 0.093765 Laveste pris $ 0.00171803 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -4.89% Prisendring (7D) -16.73%

FPI Bank (FPIBANK) sanntidsprisen er $0.00363872. I løpet av de siste 24 timene har FPIBANK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00363267 og et toppnivå på $ 0.00384827, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FPIBANK er $ 0.093765, mens den rekordlave prisen er $ 0.00171803.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FPIBANK endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -4.89% over 24 timer og -16.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FPI Bank (FPIBANK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.36M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.52M Opplagsforsyning 647.95M Total forsyning 964,999,998.0

Nåværende markedsverdi på FPI Bank er $ 2.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FPIBANK er 647.95M, med en total tilgang på 964999998.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.52M.