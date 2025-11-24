Fox inu pris i dag

Sanntids Fox inu (FINU) pris i dag er $ 0.00097036, med en 6.40% endring de siste 24 timene. Nåværende FINU til USD konverteringssats er $ 0.00097036 per FINU.

Fox inu rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 95,932, med en sirkulerende forsyning på 98.86M FINU. I løpet av de siste 24 timene FINU har den blitt handlet mellom $ 0.00090358(laveste) og $ 0.00099056 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00865818, mens tidenes laveste notering var $ 0.00085372.

Kortsiktig har FINU beveget seg -1.57% i løpet av den siste timen og -16.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Fox inu (FINU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.93K$ 95.93K $ 95.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.93K$ 95.93K $ 95.93K Opplagsforsyning 98.86M 98.86M 98.86M Total forsyning 98,861,316.01199204 98,861,316.01199204 98,861,316.01199204

