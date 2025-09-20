Fourth Star (FSTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02490652 $ 0.02490652 $ 0.02490652 24 timer lav $ 0.02740944 $ 0.02740944 $ 0.02740944 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02490652$ 0.02490652 $ 0.02490652 24 timer høy $ 0.02740944$ 0.02740944 $ 0.02740944 All Time High $ 0.090011$ 0.090011 $ 0.090011 Laveste pris $ 0.00380003$ 0.00380003 $ 0.00380003 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +2.81% Prisendring (7D) +21.80% Prisendring (7D) +21.80%

Fourth Star (FSTR) sanntidsprisen er $0.02570832. I løpet av de siste 24 timene har FSTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02490652 og et toppnivå på $ 0.02740944, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FSTR er $ 0.090011, mens den rekordlave prisen er $ 0.00380003.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FSTR endret seg med -- i løpet av den siste timen, +2.81% over 24 timer og +21.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fourth Star (FSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 261.04K$ 261.04K $ 261.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Opplagsforsyning 10.15M 10.15M 10.15M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fourth Star er $ 261.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FSTR er 10.15M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.57M.