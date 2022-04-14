FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Informasjon “Fortune Favors The Brave” is a community-driven token within the Cronos ecosystem. The mission is to increase awareness of the Cronos Chain in the cryptospace. $FFTB encourages collaborations, educational content and a strong community that helps users understand Cronos better. It serves as a bridge between CryptoCom users and the Cronos Ecosystem, contributing to Cronos growth and success. #FFTB🚀 Offisiell nettside: https://fftb.space Kjøp FFTB nå!

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 244,77K $ 244,77K $ 244,77K Total forsyning: $ 99,75B $ 99,75B $ 99,75B Sirkulerende forsyning: $ 99,75B $ 99,75B $ 99,75B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 244,77K $ 244,77K $ 244,77K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) pris

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FFTB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FFTB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FFTBs tokenomics, kan du utforske FFTB tokenets livepris!

FFTB prisforutsigelse Vil du vite hvor FFTB kan være på vei? Vår FFTB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FFTB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!