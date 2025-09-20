FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0,00000282 $ 0,00000282 $ 0,00000282 24 timer lav $ 0,00000306 $ 0,00000306 $ 0,00000306 24 timer høy 24 timer lav $ 0,00000282$ 0,00000282 $ 0,00000282 24 timer høy $ 0,00000306$ 0,00000306 $ 0,00000306 All Time High $ 0,00004707$ 0,00004707 $ 0,00004707 Laveste pris $ 0,00000115$ 0,00000115 $ 0,00000115 Prisendring (1H) +%0,23 Prisendring (1D) -%6,37 Prisendring (7D) -%11,58 Prisendring (7D) -%11,58

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) sanntidsprisen er $0,00000285. I løpet av de siste 24 timene har FFTB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0,00000282 og et toppnivå på $ 0,00000306, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FFTB er $ 0,00004707, mens den rekordlave prisen er $ 0,00000115.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FFTB endret seg med +%0,23 i løpet av den siste timen, -%6,37 over 24 timer og -%11,58 i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 283,74K$ 283,74K $ 283,74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 283,74K$ 283,74K $ 283,74K Opplagsforsyning 99,75B 99,75B 99,75B Total forsyning 99.745.382.114,79971 99.745.382.114,79971 99.745.382.114,79971

Nåværende markedsverdi på FORTUNE FAVOURS THE BRAVE er $ 283,74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FFTB er 99,75B, med en total tilgang på 99745382114.79971. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 283,74K.