Dagens FORTUNE FAVOURS THE BRAVE livepris er 0,00000285 USD. Spor prisoppdateringer for FFTB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FFTB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Prisinformasjon (USD)

$ 0,00000282
$ 0,00000282
$ 0,00000306
$ 0,00000306
$ 0,00000282
$ 0,00000282

$ 0,00000306
$ 0,00000306

$ 0,00004707
$ 0,00004707

$ 0,00000115
$ 0,00000115

+%0,23

-%6,37

-%11,58

-%11,58

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) sanntidsprisen er $0,00000285. I løpet av de siste 24 timene har FFTB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0,00000282 og et toppnivå på $ 0,00000306, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FFTB er $ 0,00004707, mens den rekordlave prisen er $ 0,00000115.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FFTB endret seg med +%0,23 i løpet av den siste timen, -%6,37 over 24 timer og -%11,58 i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Markedsinformasjon

$ 283,74K
$ 283,74K

$ 283,74K
$ 283,74K

99,75B
99,75B

99.745.382.114,79971
99.745.382.114,79971

Nåværende markedsverdi på FORTUNE FAVOURS THE BRAVE er $ 283,74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FFTB er 99,75B, med en total tilgang på 99745382114.79971. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 283,74K.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på FORTUNE FAVOURS THE BRAVE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på FORTUNE FAVOURS THE BRAVE til USD ble $ +0,0000006100.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på FORTUNE FAVOURS THE BRAVE til USD ble $ +0,0000005419.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på FORTUNE FAVOURS THE BRAVE til USD ble $ +0,000001155687360390514.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-%6,37
30 dager$ +0,0000006100+%21,40
60 dager$ +0,0000005419+%19,01
90 dager$ +0,000001155687360390514+%68,21

Hva er FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB)

“Fortune Favors The Brave” is a community-driven token within the Cronos ecosystem. The mission is to increase awareness of the Cronos Chain in the cryptospace. $FFTB encourages collaborations, educational content and a strong community that helps users understand Cronos better. It serves as a bridge between CryptoCom users and the Cronos Ecosystem, contributing to Cronos growth and success. #FFTB🚀

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FORTUNE FAVOURS THE BRAVE.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FFTB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB)

Hvor mye er FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) verdt i dag?
Live FFTB prisen i USD er 0,00000285 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FFTB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FFTB til USD er $ 0,00000285. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FORTUNE FAVOURS THE BRAVE?
Markedsverdien for FFTB er $ 283,74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FFTB?
Den sirkulerende forsyningen av FFTB er 99,75B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFFTB ?
FFTB oppnådde en ATH-pris på 0,00004707 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FFTB?
FFTB så en ATL-pris på 0,00000115 USD.
Hva er handelsvolumet til FFTB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FFTB er -- USD.
Vil FFTB gå høyere i år?
FFTB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FFTB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:14:02 (UTC+8)

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.