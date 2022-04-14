ForTube (FOR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ForTube (FOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ForTube (FOR) Informasjon ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally. Offisiell nettside: https://for.tube/home

ForTube (FOR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ForTube (FOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 444.76K $ 444.76K $ 444.76K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 563.72M $ 563.72M $ 563.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 788.98K $ 788.98K $ 788.98K All-time high: $ 0.167203 $ 0.167203 $ 0.167203 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00078898 $ 0.00078898 $ 0.00078898 Lær mer om ForTube (FOR) pris

ForTube (FOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ForTube (FOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FORs tokenomics, kan du utforske FOR tokenets livepris!

FOR prisforutsigelse Vil du vite hvor FOR kan være på vei? Vår FOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

