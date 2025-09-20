ForTube (FOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.167203$ 0.167203 $ 0.167203 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.30% Prisendring (1D) -2.55% Prisendring (7D) -4.91% Prisendring (7D) -4.91%

ForTube (FOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FOR er $ 0.167203, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FOR endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -2.55% over 24 timer og -4.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ForTube (FOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 440.76K$ 440.76K $ 440.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 781.87K$ 781.87K $ 781.87K Opplagsforsyning 563.72M 563.72M 563.72M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ForTube er $ 440.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FOR er 563.72M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 781.87K.