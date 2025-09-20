Fortress Loans (FTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00227014 24 timer høy $ 0.00229942 All Time High $ 14.12 Laveste pris $ 0.00165818 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.54% Prisendring (7D) +6.87%

Fortress Loans (FTS) sanntidsprisen er $0.00230244. I løpet av de siste 24 timene har FTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00227014 og et toppnivå på $ 0.00229942, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FTS er $ 14.12, mens den rekordlave prisen er $ 0.00165818.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FTS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.54% over 24 timer og +6.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fortress Loans (FTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.00K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.02K Opplagsforsyning 9.56M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fortress Loans er $ 22.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FTS er 9.56M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.02K.