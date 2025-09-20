Fort Knox (FORTKNOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00477903$ 0.00477903 $ 0.00477903 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +5.90% Prisendring (7D) +5.90%

Fort Knox (FORTKNOX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FORTKNOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FORTKNOX er $ 0.00477903, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FORTKNOX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fort Knox (FORTKNOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fort Knox er $ 11.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FORTKNOX er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.29K.