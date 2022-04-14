Forkast (CGX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Forkast (CGX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Forkast (CGX) Informasjon Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards.

Forkast (CGX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Forkast (CGX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 317.68K $ 317.68K $ 317.68K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 175.01M $ 175.01M $ 175.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M All-time high: $ 0.03869795 $ 0.03869795 $ 0.03869795 All-Time Low: $ 0.00035621 $ 0.00035621 $ 0.00035621 Nåværende pris: $ 0.00182363 $ 0.00182363 $ 0.00182363 Lær mer om Forkast (CGX) pris

Forkast (CGX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Forkast (CGX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CGX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CGX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CGXs tokenomics, kan du utforske CGX tokenets livepris!

