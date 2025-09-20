Forkast (CGX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00170226 $ 0.00170226 $ 0.00170226 24 timer lav $ 0.0022916 $ 0.0022916 $ 0.0022916 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00170226$ 0.00170226 $ 0.00170226 24 timer høy $ 0.0022916$ 0.0022916 $ 0.0022916 All Time High $ 0.03869795$ 0.03869795 $ 0.03869795 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.85% Prisendring (1D) -24.11% Prisendring (7D) -4.08% Prisendring (7D) -4.08%

Forkast (CGX) sanntidsprisen er $0.00173149. I løpet av de siste 24 timene har CGX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00170226 og et toppnivå på $ 0.0022916, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGX er $ 0.03869795, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGX endret seg med -1.85% i løpet av den siste timen, -24.11% over 24 timer og -4.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Forkast (CGX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 302.96K$ 302.96K $ 302.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Opplagsforsyning 175.01M 175.01M 175.01M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Forkast er $ 302.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CGX er 175.01M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.73M.