Forgotten Playland (FP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00029164 24 timer høy $ 0.00032936 All Time High $ 0.098671 Laveste pris $ 0.00010203 Prisendring (1H) +0.80% Prisendring (1D) -9.25% Prisendring (7D) -15.31%

Forgotten Playland (FP) sanntidsprisen er $0.00029871. I løpet av de siste 24 timene har FP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00029164 og et toppnivå på $ 0.00032936, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FP er $ 0.098671, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010203.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FP endret seg med +0.80% i løpet av den siste timen, -9.25% over 24 timer og -15.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Forgotten Playland (FP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.22M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.38M Opplagsforsyning 4.08B Total forsyning 7,972,902,505.783006

Nåværende markedsverdi på Forgotten Playland er $ 1.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FP er 4.08B, med en total tilgang på 7972902505.783006. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.38M.