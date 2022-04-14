Forgive Me Father ($PURGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Forgive Me Father ($PURGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Forgive Me Father ($PURGE) Informasjon Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind. Offisiell nettside: https://www.absolveme.ai Kjøp $PURGE nå!

Forgive Me Father ($PURGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Forgive Me Father ($PURGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Total forsyning: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M Sirkulerende forsyning: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M All-time high: $ 0.088906 $ 0.088906 $ 0.088906 All-Time Low: $ 0.00295298 $ 0.00295298 $ 0.00295298 Nåværende pris: $ 0.00383288 $ 0.00383288 $ 0.00383288 Lær mer om Forgive Me Father ($PURGE) pris

Forgive Me Father ($PURGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Forgive Me Father ($PURGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $PURGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $PURGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $PURGEs tokenomics, kan du utforske $PURGE tokenets livepris!

$PURGE prisforutsigelse Vil du vite hvor $PURGE kan være på vei? Vår $PURGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $PURGE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!