Dagens Forgive Me Father livepris er 0.00409877 USD. Spor prisoppdateringer for $PURGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $PURGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $PURGE

$PURGE Prisinformasjon

$PURGE Offisiell nettside

$PURGE tokenomics

$PURGE Prisprognose

Forgive Me Father Logo

Forgive Me Father Pris ($PURGE)

Ikke oppført

1 $PURGE til USD livepris:

$0.00409879
$0.00409879$0.00409879
-5.30%1D
mexc
USD
Forgive Me Father ($PURGE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:14:36 (UTC+8)

Forgive Me Father ($PURGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00405479
$ 0.00405479$ 0.00405479
24 timer lav
$ 0.00443042
$ 0.00443042$ 0.00443042
24 timer høy

$ 0.00405479
$ 0.00405479$ 0.00405479

$ 0.00443042
$ 0.00443042$ 0.00443042

$ 0.088906
$ 0.088906$ 0.088906

$ 0.00295298
$ 0.00295298$ 0.00295298

-0.14%

-5.35%

+5.60%

+5.60%

Forgive Me Father ($PURGE) sanntidsprisen er $0.00409877. I løpet av de siste 24 timene har $PURGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00405479 og et toppnivå på $ 0.00443042, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $PURGE er $ 0.088906, mens den rekordlave prisen er $ 0.00295298.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $PURGE endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -5.35% over 24 timer og +5.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Forgive Me Father ($PURGE) Markedsinformasjon

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

--
----

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

799.99M
799.99M 799.99M

799,989,991.97736
799,989,991.97736 799,989,991.97736

Nåværende markedsverdi på Forgive Me Father er $ 3.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $PURGE er 799.99M, med en total tilgang på 799989991.97736. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.28M.

Forgive Me Father ($PURGE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Forgive Me Father til USD ble $ -0.000232064030064908.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Forgive Me Father til USD ble $ -0.0004485456.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Forgive Me Father til USD ble $ -0.0016210221.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Forgive Me Father til USD ble $ -0.00112195019028706.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000232064030064908-5.35%
30 dager$ -0.0004485456-10.94%
60 dager$ -0.0016210221-39.54%
90 dager$ -0.00112195019028706-21.49%

Hva er Forgive Me Father ($PURGE)

Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind.

Forgive Me Father ($PURGE) Ressurs

Offisiell nettside

Forgive Me Father Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Forgive Me Father ($PURGE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Forgive Me Father ($PURGE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Forgive Me Father.

Sjekk Forgive Me Fatherprisprognosen nå!

$PURGE til lokale valutaer

Forgive Me Father ($PURGE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Forgive Me Father ($PURGE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $PURGE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Forgive Me Father ($PURGE)

Hvor mye er Forgive Me Father ($PURGE) verdt i dag?
Live $PURGE prisen i USD er 0.00409877 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $PURGE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $PURGE til USD er $ 0.00409877. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Forgive Me Father?
Markedsverdien for $PURGE er $ 3.28M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $PURGE?
Den sirkulerende forsyningen av $PURGE er 799.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$PURGE ?
$PURGE oppnådde en ATH-pris på 0.088906 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $PURGE?
$PURGE så en ATL-pris på 0.00295298 USD.
Hva er handelsvolumet til $PURGE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $PURGE er -- USD.
Vil $PURGE gå høyere i år?
$PURGE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $PURGE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:14:36 (UTC+8)

