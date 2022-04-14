Forex Lens (FOREXLENS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Forex Lens (FOREXLENS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Forex Lens (FOREXLENS) Informasjon For too long, institutional players have manipulated markets at the expense of retail traders. As a DeFAI project, $ForexLens combines decentralized finance with advanced AI technology to expose these practices, providing our community with the insights traditionally reserved for institutional trading desks. Through our revolutionary DeFAI approach, we're leveraging blockchain transparency and artificial intelligence to level the playing field and return power to individual traders. Offisiell nettside: https://www.forexlens.com Teknisk dokument: https://solana.forexlens.com/ Kjøp FOREXLENS nå!

Forex Lens (FOREXLENS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Forex Lens (FOREXLENS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.31K $ 28.31K $ 28.31K Total forsyning: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M Sirkulerende forsyning: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.31K $ 28.31K $ 28.31K All-time high: $ 0.00086288 $ 0.00086288 $ 0.00086288 All-Time Low: $ 0.00002678 $ 0.00002678 $ 0.00002678 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Forex Lens (FOREXLENS) pris

Forex Lens (FOREXLENS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Forex Lens (FOREXLENS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FOREXLENS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FOREXLENS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FOREXLENSs tokenomics, kan du utforske FOREXLENS tokenets livepris!

FOREXLENS prisforutsigelse Vil du vite hvor FOREXLENS kan være på vei? Vår FOREXLENS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FOREXLENS tokenets prisforutsigelse nå!

