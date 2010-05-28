Forever Alone (ALONE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Forever Alone (ALONE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Forever Alone (ALONE) Informasjon Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template "Forever an X." Forever Alone is considered one of the first major rage comic spin-off characters to be creater after the original Rage Guy, which first sprang up on 4chan in 2009. According to various sources, the original comic was uploaded in a thread titled "April Fools" by FunnyJunk user Azuul on May 28th, 2010 (shown below). While the original artist has not been confirmed, Dictionary.com[24] cites Dominic Vanner as the illustrator behind the character. Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/5cQtbxhPTVQJVKKiQazpmQpSZzEJaZ86F55sFpYvpump Kjøp ALONE nå!

Forever Alone (ALONE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Forever Alone (ALONE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.79K $ 25.79K $ 25.79K Total forsyning: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M Sirkulerende forsyning: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.79K $ 25.79K $ 25.79K All-time high: $ 0.00207579 $ 0.00207579 $ 0.00207579 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Forever Alone (ALONE) pris

Forever Alone (ALONE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Forever Alone (ALONE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALONE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALONE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALONEs tokenomics, kan du utforske ALONE tokenets livepris!

ALONE prisforutsigelse Vil du vite hvor ALONE kan være på vei? Vår ALONE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

