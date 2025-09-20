Forest Knight (KNIGHT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00794712 $ 0.00794712 $ 0.00794712 24 timer lav $ 0.0081298 $ 0.0081298 $ 0.0081298 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00794712$ 0.00794712 $ 0.00794712 24 timer høy $ 0.0081298$ 0.0081298 $ 0.0081298 All Time High $ 1.8$ 1.8 $ 1.8 Laveste pris $ 0.0045756$ 0.0045756 $ 0.0045756 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -0.97% Prisendring (7D) -10.63% Prisendring (7D) -10.63%

Forest Knight (KNIGHT) sanntidsprisen er $0.00800045. I løpet av de siste 24 timene har KNIGHT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00794712 og et toppnivå på $ 0.0081298, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KNIGHT er $ 1.8, mens den rekordlave prisen er $ 0.0045756.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KNIGHT endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og -10.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Forest Knight (KNIGHT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 163.15K$ 163.15K $ 163.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 800.05K$ 800.05K $ 800.05K Opplagsforsyning 20.39M 20.39M 20.39M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Forest Knight er $ 163.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KNIGHT er 20.39M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 800.05K.