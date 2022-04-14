FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Informasjon $FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community. Offisiell nettside: https://ftpxbt.fun/ Teknisk dokument: https://ftpxbt.fun/

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.90K $ 8.90K $ 8.90K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.90K $ 8.90K $ 8.90K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) pris

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FTPXBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FTPXBT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FTPXBTs tokenomics, kan du utforske FTPXBT tokenets livepris!

