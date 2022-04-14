For Sale (SN47) tokenomics Oppdag viktig innsikt i For Sale (SN47), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

For Sale (SN47) Informasjon Offisiell nettside: https://www.condenses.ai/ Kjøp SN47 nå!

For Sale (SN47) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for For Sale (SN47), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.46M Total forsyning: $ 2.39M Sirkulerende forsyning: $ 2.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.46M All-time high: $ 1.6 All-Time Low: $ 0.537314 Nåværende pris: $ 0.608311 Lær mer om For Sale (SN47) pris

For Sale (SN47) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak For Sale (SN47) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SN47 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SN47 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SN47s tokenomics, kan du utforske SN47 tokenets livepris!

SN47 prisforutsigelse Vil du vite hvor SN47 kan være på vei? Vår SN47 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SN47 tokenets prisforutsigelse nå!

