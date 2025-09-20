For Sale (SN47) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.590692 $ 0.590692 $ 0.590692 24 timer lav $ 0.694194 $ 0.694194 $ 0.694194 24 timer høy 24 timer lav $ 0.590692$ 0.590692 $ 0.590692 24 timer høy $ 0.694194$ 0.694194 $ 0.694194 All Time High $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 Laveste pris $ 0.537314$ 0.537314 $ 0.537314 Prisendring (1H) +0.35% Prisendring (1D) +10.26% Prisendring (7D) -3.95% Prisendring (7D) -3.95%

For Sale (SN47) sanntidsprisen er $0.660629. I løpet av de siste 24 timene har SN47 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.590692 og et toppnivå på $ 0.694194, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN47 er $ 1.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.537314.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN47 endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, +10.26% over 24 timer og -3.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

For Sale (SN47) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Opplagsforsyning 2.36M 2.36M 2.36M Total forsyning 2,364,410.177904847 2,364,410.177904847 2,364,410.177904847

Nåværende markedsverdi på For Sale er $ 1.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN47 er 2.36M, med en total tilgang på 2364410.177904847. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.56M.