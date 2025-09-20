footcoin (FOOTCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.48% Prisendring (1D) -6.94% Prisendring (7D) -43.63% Prisendring (7D) -43.63%

footcoin (FOOTCOIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FOOTCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FOOTCOIN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FOOTCOIN endret seg med -0.48% i løpet av den siste timen, -6.94% over 24 timer og -43.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

footcoin (FOOTCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 88.68K$ 88.68K $ 88.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 88.68K$ 88.68K $ 88.68K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på footcoin er $ 88.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FOOTCOIN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 88.68K.