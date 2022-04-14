FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FOMO 3D (FOMO3D.FUN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Informasjon solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders Offisiell nettside: https://www.solana.fun/fomo/ Kjøp FOMO3D.FUN nå!

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FOMO 3D (FOMO3D.FUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.48K $ 24.48K $ 24.48K Total forsyning: $ 990.71M $ 990.71M $ 990.71M Sirkulerende forsyning: $ 990.71M $ 990.71M $ 990.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.48K $ 24.48K $ 24.48K All-time high: $ 0.02397837 $ 0.02397837 $ 0.02397837 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FOMO 3D (FOMO3D.FUN) pris

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FOMO 3D (FOMO3D.FUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FOMO3D.FUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FOMO3D.FUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FOMO3D.FUNs tokenomics, kan du utforske FOMO3D.FUN tokenets livepris!

FOMO3D.FUN prisforutsigelse Vil du vite hvor FOMO3D.FUN kan være på vei? Vår FOMO3D.FUN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FOMO3D.FUN tokenets prisforutsigelse nå!

