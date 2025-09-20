FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02397837 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.31% Prisendring (1D) -0.79% Prisendring (7D) -1.59%

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FOMO3D.FUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FOMO3D.FUN er $ 0.02397837, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FOMO3D.FUN endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -0.79% over 24 timer og -1.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.46K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.46K Opplagsforsyning 990.71M Total forsyning 990,711,993.796848

Nåværende markedsverdi på FOMO 3D er $ 26.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FOMO3D.FUN er 990.71M, med en total tilgang på 990711993.796848. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.46K.