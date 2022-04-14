Fodl Finance (FODL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fodl Finance (FODL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fodl Finance (FODL) Informasjon Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave.

Fodl Finance (FODL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fodl Finance (FODL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 169.13K $ 169.13K $ 169.13K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 378.65M $ 378.65M $ 378.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 446.66K $ 446.66K $ 446.66K All-time high: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00044636 $ 0.00044636 $ 0.00044636 Lær mer om Fodl Finance (FODL) pris

Fodl Finance (FODL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fodl Finance (FODL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FODL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FODL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FODLs tokenomics, kan du utforske FODL tokenets livepris!

FODL prisforutsigelse Vil du vite hvor FODL kan være på vei? Vår FODL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FODL tokenets prisforutsigelse nå!

