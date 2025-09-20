Fodl Finance (FODL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) +5.67% Prisendring (7D) -4.98% Prisendring (7D) -4.98%

Fodl Finance (FODL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FODL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FODL er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FODL endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, +5.67% over 24 timer og -4.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fodl Finance (FODL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 170.76K$ 170.76K $ 170.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 450.97K$ 450.97K $ 450.97K Opplagsforsyning 378.65M 378.65M 378.65M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fodl Finance er $ 170.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FODL er 378.65M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 450.97K.