Dagens Fodl Finance livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FODL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FODL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fodl Finance livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FODL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FODL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FODL

FODL Prisinformasjon

FODL Offisiell nettside

FODL tokenomics

FODL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Fodl Finance Logo

Fodl Finance Pris (FODL)

Ikke oppført

1 FODL til USD livepris:

$0.00045084
$0.00045084$0.00045084
+5.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Fodl Finance (FODL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:58:01 (UTC+8)

Fodl Finance (FODL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

+5.67%

-4.98%

-4.98%

Fodl Finance (FODL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FODL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FODL er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FODL endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, +5.67% over 24 timer og -4.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fodl Finance (FODL) Markedsinformasjon

$ 170.76K
$ 170.76K$ 170.76K

--
----

$ 450.97K
$ 450.97K$ 450.97K

378.65M
378.65M 378.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fodl Finance er $ 170.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FODL er 378.65M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 450.97K.

Fodl Finance (FODL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Fodl Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Fodl Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Fodl Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Fodl Finance til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+5.67%
30 dager$ 0-4.31%
60 dager$ 0-0.91%
90 dager$ 0--

Hva er Fodl Finance (FODL)

Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave. Launch App

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Fodl Finance (FODL) Ressurs

Offisiell nettside

Fodl Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fodl Finance (FODL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fodl Finance (FODL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fodl Finance.

Sjekk Fodl Financeprisprognosen nå!

FODL til lokale valutaer

Fodl Finance (FODL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fodl Finance (FODL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FODL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Fodl Finance (FODL)

Hvor mye er Fodl Finance (FODL) verdt i dag?
Live FODL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FODL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FODL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fodl Finance?
Markedsverdien for FODL er $ 170.76K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FODL?
Den sirkulerende forsyningen av FODL er 378.65M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFODL ?
FODL oppnådde en ATH-pris på 1.11 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FODL?
FODL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FODL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FODL er -- USD.
Vil FODL gå høyere i år?
FODL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FODL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:58:01 (UTC+8)

Fodl Finance (FODL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.