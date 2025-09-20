Flux Terminal (FLUXT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001803 $ 0.00001803 $ 0.00001803 24 timer lav $ 0.00001836 $ 0.00001836 $ 0.00001836 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001803$ 0.00001803 $ 0.00001803 24 timer høy $ 0.00001836$ 0.00001836 $ 0.00001836 All Time High $ 0.00046694$ 0.00046694 $ 0.00046694 Laveste pris $ 0.00001391$ 0.00001391 $ 0.00001391 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) -4.88% Prisendring (7D) -4.88%

Flux Terminal (FLUXT) sanntidsprisen er $0.00001825. I løpet av de siste 24 timene har FLUXT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001803 og et toppnivå på $ 0.00001836, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLUXT er $ 0.00046694, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001391.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLUXT endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -4.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flux Terminal (FLUXT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.24K$ 18.24K $ 18.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.24K$ 18.24K $ 18.24K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,992,021.0 999,992,021.0 999,992,021.0

Nåværende markedsverdi på Flux Terminal er $ 18.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLUXT er 999.99M, med en total tilgang på 999992021.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.24K.