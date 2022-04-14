Flurry Finance (FLURRY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Flurry Finance (FLURRY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees. Offisiell nettside: https://www.flurry.finance/

Flurry Finance (FLURRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flurry Finance (FLURRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 749.37K $ 749.37K $ 749.37K Total forsyning: $ 4.43B $ 4.43B $ 4.43B Sirkulerende forsyning: $ 824.70M $ 824.70M $ 824.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M All-time high: $ 0.01429149 $ 0.01429149 $ 0.01429149 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00090847 $ 0.00090847 $ 0.00090847 Lær mer om Flurry Finance (FLURRY) pris

Flurry Finance (FLURRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Flurry Finance (FLURRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLURRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLURRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLURRYs tokenomics, kan du utforske FLURRY tokenets livepris!

