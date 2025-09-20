Flurry Finance (FLURRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0007467 $ 0.0007467 $ 0.0007467 24 timer lav $ 0.00097011 $ 0.00097011 $ 0.00097011 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0007467$ 0.0007467 $ 0.0007467 24 timer høy $ 0.00097011$ 0.00097011 $ 0.00097011 All Time High $ 0.01429149$ 0.01429149 $ 0.01429149 Laveste pris $ 0.00001387$ 0.00001387 $ 0.00001387 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) +17.28% Prisendring (7D) +94.82% Prisendring (7D) +94.82%

Flurry Finance (FLURRY) sanntidsprisen er $0.00091239. I løpet av de siste 24 timene har FLURRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0007467 og et toppnivå på $ 0.00097011, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLURRY er $ 0.01429149, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001387.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLURRY endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, +17.28% over 24 timer og +94.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flurry Finance (FLURRY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 752.45K$ 752.45K $ 752.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Opplagsforsyning 824.70M 824.70M 824.70M Total forsyning 4,433,262,887.0 4,433,262,887.0 4,433,262,887.0

Nåværende markedsverdi på Flurry Finance er $ 752.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLURRY er 824.70M, med en total tilgang på 4433262887.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.04M.