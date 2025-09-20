Fluminense FC Fan Token (FLU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04904084 $ 0.04904084 $ 0.04904084 24 timer lav $ 0.05538 $ 0.05538 $ 0.05538 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04904084$ 0.04904084 $ 0.04904084 24 timer høy $ 0.05538$ 0.05538 $ 0.05538 All Time High $ 306.22$ 306.22 $ 306.22 Laveste pris $ 0.04904084$ 0.04904084 $ 0.04904084 Prisendring (1H) +1.99% Prisendring (1D) -9.67% Prisendring (7D) -42.97% Prisendring (7D) -42.97%

Fluminense FC Fan Token (FLU) sanntidsprisen er $0.050023. I løpet av de siste 24 timene har FLU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04904084 og et toppnivå på $ 0.05538, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLU er $ 306.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.04904084.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLU endret seg med +1.99% i løpet av den siste timen, -9.67% over 24 timer og -42.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fluminense FC Fan Token (FLU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 106.50K$ 106.50K $ 106.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 500.23K$ 500.23K $ 500.23K Opplagsforsyning 2.13M 2.13M 2.13M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fluminense FC Fan Token er $ 106.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLU er 2.13M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 500.23K.